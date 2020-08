Deutsche Welle: "Este oare coronavirusul din Germania adus din Balcani"? "Ruta balcanica a virusului"; "Familia din Dortmund a adus virusul dintr-o vacanța în Serbia"; "Virusul vine în Germania din aceste țari" ș.a. Acestea sunt doar câteva din titlurile întâlnite în presa germana. Provine oare virusul cu adevarat din Balcani?, potrivit Deutsche Welle.



&"Kosovo, Serbia, Croația – cei care revin dupa concediu din țarile Europei de Sud-Est aduc virusul în Germania“, noteaza Hamburger Abendblatt. &"În martie, proporția de persoane infectate care au intrat în Germania… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

