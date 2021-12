Deținutul evadat de la Găești prins după 14 zile Deținutul care a evadat din peniteciarul Gaești a fost prins dupa ce peste doua saptamani a ținut capul de afiș al celor mai cautate persoane din țara. Barbatul de 43 de ani a evadat pe 25 noiembrie din punctul de lucru de la Penitenciarul Gaești, Dambovița. El a fost prins miercuri de polițiștii de investigații criminale, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, pe raza orașului Cazanești. Deținutul evadat de la Gaești va fi reintrodus in sistemul penitenciar Popa Marian, in varsta de 43 de ani, din comuna Ludești, județul Dambovița, a fost reținut, escortat și reintrodus in sistemul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

