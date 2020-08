Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc cere PSD sancționarea primarului din Barnova (jud. Iași), Mihai Balan, care l-ar fi elogiat pe Nicolae Ceaușescu. E vorba de același primar care le cerea oamenilor sa nu accepte maști pentru ca sunt stropite cu chimicale.Citește…

- Cercetatorii Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului vor incepe proiectul de recuperare a memoriei detinutilor politic care au participat la lucrarile de restaurare a Cazinoului din Constanta. la inceputul anilor ’50. Un mesaj al unor detinuti care au participat la lucrarile respective…

