Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Constanta organizeaza licitatie inchirierea, prin licitatie publica, a spatiului comercial in suprafata utila de 39,60 mp, situat in incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta ndash; intrare vizitatori Spatiu comercial are o suprafata utila de 39,60…

- Sediul nou al UPU din cadrul Spitalului Județean Timișoara va redefini total conceptul de unitate de primiri urgențe. Cladirea ce se ridica in perimetrul Spitalului Clinic Județean de Urgența” Pius Brinzeu” și care este dedicata UPU implinește o mare nevoie de spațiu. Are...

- Administrația Penitenciarului Timișoara a gasit un mod inedit sa mai reduca din cheltuieli. Astfel, instituția a lansat o licitație publica și așteapta oferte din partea companiilor interesate sa amenajeze o ferma de vaci.

- Federația Mondiala pentru Ecografie in Medicina și Biologie și Clinica de Gastroenterologie și Hepatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgența “Pius Brinzeu” aduc la Timișoara oaspeti de pe șase continente, respectiv America de Nord, America de Sud, Europa, Australia, Africa și Asia de Est pentru…

- In ședința de joi 26 mai 2022, consilierilor județeni li se porpune, spre aprobare, un proiect de hotarare privind amplasarea unei placi comemorative pe fațada cladirii din strada Revoluției nr 35 (care aparține Spitalului Clinic Județean de Urgența SCJU Targu Mureș), a medicului Petru Musca (1883 –…

- O echipa de medici chirurgi din cadrul Sectiei Clinice Chirurgie I a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta SCJU Targu Mures a reusit extirparea unei tumori gigantice, care avea un diametru de 35 de centimetri si aproximativ 12 kilograme, de la un pacient in varsta de 42 de ani.Potrivit unui comunicat…

- Milioane de romani nu vor beneficia de masurile prevazute in Ordonanta de Urgenta care plafoneaza preturile la energie electrica si gaze, pentru ca nu se incadreaza in plafonul prevazut de lege.

- Ca urmare a acestei expertize, s a luat decizia inchirierii unui spatiu adecvat cerintelor, fiind necesara aprobarea prin hotarare de consiliu a documentatiei aferente Un posibil spatiu pentru ISU Dobrogea ar putea fi fostul sediu al BCR din zona Garii Constanta Consilierii judeteni au mai aprobat si…