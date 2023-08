Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a dezvaluit ce l-a surprins in duelul cu danezii de la Nordsjaelland, din turul 3 al Conference League. Returul Nordsjaelland - FCSB (0-0 in Ghencea) are loc joi, 17 august, in Danemarca, de la 19:30Caștigatoarea acestui meci va juca in play-off-ul Conference…

- Mihai Stoica, managerul FCSB, susține ca Alexandru Baluța (29 de ani) va fi apt pentru manșa secunda cu Nordsjaelland din turul III preliminar Conference League. Returul Nordsjaelland - FCSB are loc joi, 17 august, in Danemarca, de la ora 19:30. ...

- Adrian Șut (24 de ani) s-a accidentat la incalzire inainte de FCSB - Nordsjaelland, duel din turul III preliminar al Conference League. Locul in echipa de start a vicecampioanei Romaniei i-a fost luat de Ovidiu Popescu (29 de ani). Sepsi - Aktobe e liveTEXT AICI. Caștigatoarea dublei joaca in play-off…

- Sepsi - Aktobe, in prima manșa din turul 3 al Conference League, se joaca de la ora 20:00. Sepsi - Aktobe va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport și DigiSport.Returul are loc 17 august, in Kazahstan, de la 18:00. Caștigatoarea acestei duble joaca in play-off cu invingatoarea meciului Bodo/Glimt…

- FCSB a efectuat azi antrenamentul oficial inainte de meciul cu Nordsjaelland, din prima manșa a turului 3 din preliminariile Conference League. FCSB - Nordsjaelland, prima manșa din turul III preliminar Conference League, se disputa joi, de la 21:30, liveTEXT, FOTO + VIDEO pe GSP.ro și in direct la…

- Marius Nicolae, fostul director sportiv al lui Dinamo, lucreaza de doi ani pentru Vejle, in Danemarca, și explica atuurile viitoarei adversare a FCSB, FC Nordsjaelland, una pe care o considera superioara aceleia care le-a marcat roș-albaștrilor zece goluri in doua meciuri din sezonul trecut. Turul dintre…

- Calificata in turul 3 preliminar din Conference League dupa 4-2 la general cu CSKA 1948 Sofia, FCSB va da piept cu vicecampioana Danemarcei, Nordsjaelland, formație cu cațiva jucatori extrem de periculoși, indeosebi extrema dreapta Ernest Nuamah, jucator care la numai 19 ani a atras interes din partea…

- Sepsi i-a dat scor de neprezentare lui Dinamo, 3-0, pe Arcul de Triumf, iar de acum covasnenii se gandesc doar la manșa retur a meciului cu CSKA Sofia, din turul II preliminar al Conference League. Returul dintre Sepsi și CSKA Sofia e programat joi, 3 august, de la 20:00 Daca trece de CSKA Sofia, Sepsi…