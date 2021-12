Stiri pe aceeasi tema

- Dani Mocanu a povestit despre cea mai grea perioada a vieții sale. Manelistul e cunoscut pentru problemele cu legea, insa la un moment dat a fost chiar la un pas de a face ani grei de pușcarie. Cantarețul a crezut atunci ca nimic nu-l va mai salva de arest.

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 au finalizat rechizitoriul in dosarul in care presedintele AEP, Constantin Mituletu-Buica, a fost anchetat pentru abuz in serviciu, au declarat surse judiciare pentru Adevarul. Dosarul va fi judecat de magistratii Judecatoriei Sectorului…

- Parchetul General a declinat la DIICOT un dosar penal care o vizeaza pe senatoarea Diana Sosoaca, in care sunt efectuate cercetari in legatura cu blocarea in luna septembrie a unui centru de vaccinare anti-COVID dintr-o comuna din judetul Iasi. Potrivit unor oficiali din Parchetul General, in acest…

- Raluca Badulescu a fost prinsa sedata la volan. Polițiștii i-au facut dosar penal dupa ce testul anti-drog a ieșit pozitiv. Raluca Badescu, implicata in dosarul cocaina pentru VIP-uri Vedeta Kanal D a consumat substanțe interzise, apoi s-a urcat la volan. Conform oamenilor legii, jurata Bravo, ai stil!…

- Inspectorii antifrauda au fost nemultumiti de cuantumul mic al sumei oferita ca mita, arata DNA. Ionut Adrian Fotin, fost inspector in cadrul Directiei Regionale Antifrauda Fiscala Constanta, suspectat de luare de mita, arestat preventiv, pentru 15 zile, a fost pus in libertate, ca urmare a deciziei…

- Consilierul din Ministerul Dezvoltarii, Viorel Dinu, acuzat ca a primit spaga o masina de lux de 80.000 de euro si 50.000 de lei, locuieste intr-o vila din comuna Domnesti-Ilfov care nu apare in nici una dintre declaratiile sale de avere, conform g4media.ro.

- El este acuzat de instigare la furtul unor saci cu buletine de vot din arhiva Judecatoriei Mizil.Surse judiciare au declarant ca primarul Voicu a fost reținut alaturi de alte doua persoane, autorul furtului și un complice. Edilul comunei Ciorani este acuzat de instigare la sustragerea de probe.Cei…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au inceput judecarea apelului formulat de un barbat de 50 de ani, condamnat la un an si trei luni de inchisoare pentru ultraj si conducere cu permisul suspendat. Anchetatorii au retinut ca inculpatul a plecat de pe loc cu un autoturism de teren si a prins un…