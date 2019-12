Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 27 de ani este acuzata de ucidere din culpa, dupa ce și-a uitat fiicele, de 1, respectiv 2 ani, intr-o mașina incinsa. Acum, au fost facute publice ultimele momente din viața celor doua copile, care s-au stins lent intr-un autoturism in care domina o caldura infioratoare.

- Rita Mureșan a petrecut trei saptamani in America, acolounde locuiește fiica ei, Rebeca. Vedeta a povestit ce a facut in tot acest timpla Montreal și New York și cu ceprobleme s-a confruntat la intoarcerea in țara. Rita Mureșan nu este prea incantata de viața din America. „Mi se pare prea lenta viata…

- Ultimele luni de viața ale Denisei Raducu au fost pline de durere, atat pentru ea cat și pentru cei din familia artistei. In ultimele ore de viața, regretata cantareața l-a sunat pe tatal ei. A vrut sa ii spuna cateva cuvinte, dat fiind faptul ca el era la Ștefanești, in Valcea.

- A fost și va ramane una dintre cele mai apreciate artiste de la noi! Denisa Raducu este in continuare ascultata de catre toți admiratorii ei, deși tanara s-a stins din viața in urma cu mai bine de doi ani. Sunt inca lucruri neștiute din viața ei. Spre exemplu, in diferite videoclipuri, i s-au putut…

- Au trecut mai bine de doi ani de la moartea Denisei Raducu, insa toți cei care au iubit-o inca sufera. Cei mai afectați au fost și sunt cei din familia regretatei cantarețe. In urma cu cateva luni, sora artistei a povestit cum au decurs ultimele clipe de viața ale acesteia.

- Leo Iorga s-a stins din viața astazi, la varsta de 54 de ani, dupa o lunga suferița. Artistul a murit pe patul de spital, iar cea care i-a fost alaturi in ultimele clipe a fost soția lui, Paula.

- Mihai Constantinescu s-a stins din viata dupa o lupta crunta cu boala. Ani de zile s-a confruntat cu problemele de sanatate la inima, a si suferit o operatie pe cord deschis, iar ultimele luni si le-a petrecut pe patul de spital, in coma. Viata lui a fost grea inca din copilarie, cand putini ii stiau…

- Kamara duce o lupta apriga, in fiecare zi, pentru viața fiul sau Leon. Artistul continua seria intervențiilor efectuate in strainatate, iar progresele micuțului sunt din ce in ce mai vizibile.