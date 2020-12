Detalii mai puțin știute despre Nicolae Ciucă, noul prim-ministru interimar: ce avere are și ce salariu a câștigat anul trecut Generalul Nicolae-Ionel Ciuca este noul prim-ministru interimar al Romaniei, dupa ce Ludovic Orban a demisionat din fruntea Guvernului. In luna octombrie a anului in curs Ciuca și-a completat declarația de avere pentru a candida la alegerile parlamentare. Potrivit documentulu i, el deține jumatate dintr-un teren intravilan de 598 de metri patrați in comuna Balotești din județul Ilfov. De asemenea, impreuna cu soția, liberalul mai deține un teren intravilan de 2.829 de metri patrați in comuna Pielești din județul Dolj. In urma cu trei ani el a finalizat construirea casei de 232 de metri patrați,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

