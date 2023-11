Stiri pe aceeasi tema

- Din documentele depuse in instanta reiese ca politistii de la Vama Sculeni aveau un tarif fix pentru soferii care nu doreau sa le fie controlate masinile cu marfa din Republica Moldova. Pentru un autocar in care oamenii transportau colete se percepeau 600-700 de euro.Pe data de 7 iulie 2023, in jurul…

- Cu ajutorul unui colaborator, DNA a reusit sa afle care era cuantumul spagilor cerute de politistii de la Vama Sculeni conducatorilor auto care aduceau marfa din Republica Moldova. In acest dosar, procurorii solicita arestarea preventiva a sefului Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, subcomisarul…

- Cu ajutorul unui colaborator, DNA a reusit sa afle care era cuantumul spagilor cerute de politistii de la Vama Sculeni conducatorilor auto care aduceau marfa din Republica Moldova.In acest dosar, procurorii solicita arestarea preventiva a sefului Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, subcomisarul…

- Cristian Mancas, subcomisar de politie, sef al Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, judetul Iasi, si alti doi agenti au fost retinuti de procurorii anticoruptie pentru mita, anunța DNA din Romania, scrie jurnal.md. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție de la Iași au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 22 noiembrie 2023, a subcomisarului de poliție Cristian Mancaș, șef al Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, județul Iași, pentru comiterea…

- Cristian Mancaș, șeful Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, județul Iași, și agenții de poliție Gabriel Bertea și Iulian Baciu au fost reținuți miercuri, 22 noiembrie, pentru 24 de ore, pentru mai multe infracțiuni, inclusiv luare de mita.Cristian Mancaș a fost reținut pentru 9 infracțiuni de…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție de la Iași au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 22 noiembrie 2023, a subcomisarului de poliție Cristian Mancaș, șef al Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, județul Iași, pentru comiterea…

- Mai multe persoane au fost aduse, astazi, la audieri la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Iasi, intr-un dosar privind fapte de coruptie la Vama Sculeni. Potrivit unor surse, sunt doi politisti de frontiera care au fost adusi din Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni. La audieri urmeaza…