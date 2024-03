Detalii de la Procuratura Anticorupție despre dosarul finanțării ilegale a partidelor politice Procuratura Anticorupție (PA) a venit cu noi detalii in dosarul de finanțare ilegala a partidelor politice și spalare de bani, noteaza Noi.md. Potrivit PA, dupa percheziții și citeva milioane de lei și mii de euro ridicați, cei trei figuranți reținuți (foști angajați ai structurilor de forța) au primit masura preventiva - arest preventiv pentru 30 zile. Amintim ca printre cei reținuți este ș Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura a emis un comunicat cu detalii despre „dosarul de finanțare ilegala a partidelor politice și spalare de bani”. In urma perchezițiilor la domiciliile suspecților au fost ridicate milioane de lei și mii de euro. Toți 3 banuiți vizați in acest dosar au fost reținuți pentru 30 de zile.

- Oamenii legii au facut publice mai multe inregistrari audio din dosarul finanțarii ilegale a acțiunilor de protest din Republica Moldova. In discuții apare, de mai multe ori, numele lui Ilan Șor, dar și cel al Marinei Tauber. „Te iscalești și Ilan Șor personal iți va pune pe card, nu numai ție, dar…

- Oamenii legii au facut publice mai multe inregistrari audio din dosarul finanțarii ilegale a acțiunilor de protest din Republica Moldova. In discuții apare, de mai multe ori, numele lui Ilan Șor, dar și cel al Marinei Tauber.

- A inceput audierea martorilor in dosarul finanțarii ilegale a fostului partid "ȘOR", in care este vizata și Marina Tauber. In ședința de astazi, au fost audiați doi martori ai acuzarii. Este vorba despre un tinar care ar fi participat nemijlocit la protestele organizate de fostul partid "ȘOR" și un…

- Fostului președinte interimar al SA „Banca de Economii”, invinuit de savarșirea infracțiunii de delapidare a averii straine, in proporții deosebit de mari, in dosarul „Frauda bancara”, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare, anunța Procuratura Anticorupție.

- Procuratura Anticorupție anunța ca a finalizat urmaririrea penala și a expediat in instanța de judecata pentru examinare in fond cauza penala de invinuire a șase angajați ai Serviciului Vamal și un angajat al Inspectoratului General al Poliției de Frontiera, fiindu-le incriminata savarșirea mai multor…

- Forta Dreptei a depus mai multe amendamente la proiectul bugetului de stat pe 2024, propunand eliminarea creditelor bugetare de 313.438.000 lei pentru finantarea partidelor politice, dar si suplimentarea cu 700.000.000 lei pentru acoperirea datoriei Primariei Capitalei catre ELCEN.Forta Dreptei propune…

- Subvențiile platite partidelor prin Autoritatea Electorala Permanenta in anul 2024 vor fi majorate cu 50% fața de anul 2023. Expert Forum solicita partidelor politice de la guvernare sa scada semnificativ sumele.