- Afla, din randurile de mai jos, cu ce sa stropești fasolea verde de daunatori. Experții in gradinarit și-au dezvaluit secretul. Punand in aplicare acest sfat de aur, te vei bucura de o recolta bogata și de buna calitate. Experții in gradinarit au dezvaluit cu ce sa stropești fasolea verde impotriva…

- „Presupuse” ramașițe umane au fost recuperate din interiorul carcasei distruse a unui submersibil, a Titanului, care a explodat in timpul unei calatorii catre epava veche de un secol a Titanicului, la inceputul acestei luni, a declarat miercuri (28 iunie) Garda de Coasta a SUA, potrivit Reuters. Posibile…

- Unul dintre cele mai urate repercursiuni ale nopților calde in timpul verii este transpirația. Iar pernele pe care dormim sunt cele care absord umiditatea corporala. Insa, la ceva timp observam ca acestea se ingalbenesc. Ce putem face?!

- O echipa de oameni de stiinta de la Universitatile New Mexico si Northwestern, ambele din Statele Unite, care a realizat un studiu amplu publicat in revista Science, a facut o descoperire neobisnuita. Expertii au gasit un ocean urias ascuns sub scoarta terestra a Pamantului, care contine mai multa apa…

- Lilian Carp este cea mai buna candidatura din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de primar al municipiului Chișinau, insa nu exista garanții categorice ca acesta ar putea sa iasa in turul doi. De aceasta parere este comentatorul politic, Anatol Țaranu. In opinia lui Țaranu, in…

- In timp ce sunt promovate in intreaga lume ca o arma cruciala in reducerea emisiilor de carbon, panourile solare au o durata medie de viata de 25-30 de ani. Expertii afirma ca miliarde de panouri vor trebui in cele din urma sa fie eliminate si inlocuite, scrie bbc.com. "Lumea a instalat peste un terawatt…

- Problemele de mediu și activitațile umane au provocat un declin al biodiversitații pe planeta noastra. Experți britanici și cehi au decis sa verifice nivelul de amenințare cu dispariția pentru diferite specii de animale. Experții din cadrul studiului au analizat date privind evoluția populației a aproximativ…

- Caldura fara precedent se așteapta pe fondul incalzirii globale. Exista informații ca temperatura Pamintului va crește cu 2,7 grade. De asemenea, dupa cum au aflat experții, spre anul 2100, aceasta caldura va acoperi aproape o treime din populația lumii. In mare parte, condițiile nefavorabile vor afecta…