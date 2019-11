Destinatii de vacanta: 7 orase din care TREBUIE sa vizitezi macar unul, in aceasta iarna

Stiri pe aceeasi tema

- Despre iarna se spune ca este cea mai frumoasa perioada a anului. Pe de o parte, pentru ca aduce sarbatorile care ne scot din rutina zilnica și ne dau un ragaz de a ne bucura de clipe minunate alaturi de prieteni și familie și de a uita de problemele și obligațiile zilnice. Pe de alta parte, vremea…

- Nu ar fi frumos sa inchei anul cu o vacanta memorabila, intr-o destinatie in care visezi sa ajungi de foarte mult timp? De la locuri exotice, cu plaje spectaculoase, pana la zone montane, cu peisaje irezistibile, sau orase pline de viata, iata o lista...

- Pentru cei care sunt obisnuiti sa isi planifice vacantele din timp, Booking.com a facut cateva predictii despre locurile care vor deveni noi trenduri in materie de calatorii, in 2020. Asadar, daca esti in cautare de vacante inedite, mai putin cunoscute...

- Toamna a inceput sa se instaleze si nu mai este mult nici pana cand temperaturile cu minus multe grade ne vor tine in casa, zgribuliti pe langa surse de caldura. Pana atunci, insa, ne putem deconecta de la rutina zilnica intr-o vacanta neplanificata,...

- Vacanta de iarna a elevilor este programata in perioada 21 decembrie 2019 – 11 ianuarie 2019, conform structurii anului scolar anuntate de Ministerul Educatiei. In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climatice si de specificul zonei si al scolii, inspectoratele scolare judetene…

- FOTO – Arhiva Studentii din toata tara incep oficial, marti, 1 octombrie, cursurile din anul universitar 2019-2020, insa unele universitati organizeaza festivitati inca de luni. Potrivit calendarului, studentii programelor de licenta si masterat vor avea, pe 21 decembrie, vacanta de iarna. Potrivit…

- Daca esti gurmand, toamna este cea mai buna perioada din an in care sa incerci experiente gastronomice noi. O vacanta in Europa iti poate satisface toate dorintele, cu atat mai mult cu cat poti combina experientele culinare cu degustarile de vin. Iata...

- Temperaturile din termometre, dar si data din calendar ne arata ca toamna s-a instalat deja. Faptul ca soarele nu mai arde atat de puternic nu ne impiedica insa sa nu ne gandim la destinatii de vacanta.