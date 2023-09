Destin NEMILOS. Tânărul înjunghiat mortal la Iași tocmai scăpase de cancer Sebastian, tanarul de doar 20 de ani, a sfarșit insa intr-un mod cumplit. Se distra la o petrecere cand un alt tanar care consumase alcool a provocat un scandal. Sebastian a sarit sa iși apere prietenii, dar a fost injunghiat mortal in inima si in spate. Baiatul avea planuri de viitor și urma sa plece in Marea Britanie la sora lui pentru a-și gasi un loc de munca.„La 14 ani a facut cancer pe coloana. Si au venit doctorii si ne-au spus ca este mort pe masa de operatie. Dupa aia ne-au anuntat ca este o eroare iar copilul si-a revenit. Dumnezeu l-a salvat. Si acum l-a omorat un boschetar”, a precizat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

