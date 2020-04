Despre prostie (în pandemie și nu numai) Autor: Eugen BLAGA Dupa atitea zile de la decretarea starii de urgența, dupa zile și zile de statistici ale nefericirii, statistici ale bolii și morții, dupa controverse, dezbateri, „balacareli” pe skype, sau parlamentare, dupa criza maștilor, a combinezoanelor, a izoletelor, dupa zeci, sute, mii, milioane de terapii, care „sigur vindeca” pandemia, dupa decizii medicale, unele aiuritoare, dupa „stratificarea” populației in funcție de un singur criteriu, virsta, dupa inchiderea școlilor, dupa inventarea/reinventarea telemuncii, dupa interdicția de a intra in biserica, chiar și la cea mai mare… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

