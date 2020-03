In calendarul civil, primavara incepe la 1 martie si se sfarseste la 31 mai. Primavara astronomica debuteaza la echinoctiul de primavara (21 martie) si se termina inaintea solstitiului de vara (22 iunie). In antichitate, romanii au dedicat acest anotimp lui Hermes, crainicul si mesagerul zeilor si calauza, in infern, a sufletelor mortilor. Popoarele orientale (egipteni, fenicieni, chinezi) de la care am preluat astronomia, isi imaginau razele soarelui ca niste coarne ascutite (simbolul puterii). In acest sens, chipul soarelui este semnificat de cele trei zodii integrate in acest anotimp: Berbec,…