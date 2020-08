Stiri pe aceeasi tema

- In cea mai mare criza medicala cu care se confrunta Romania, acuzatii grave de malpraxis vin, culmea, chiar din partea medicilor. O femeie insacinata in sapte luni si infectata cu coronavirus a murit in timp ce era transferata de la Arad spre Timisoara. Managerul spitalului care a primit-o considera…

- Virgil Musta, șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara, Distribuie Print O prognoza a guvernului arata ca la jumatatea lunii august numarul de imbolnaviri are putea ajunge la 1200-1.600 pe zi, daca se continua cu nerespectarea regulilor de protecție. Joi seara, Senatul…

- Liderul CJ Ilfov, Marian Petrache (PNL), considera ca persoanele bolnave de COVID-19 care s-au externat la cerere au dat dovada de „inconștiența” și spune ca nu ințelege cum s-au putut externa atat de mulți romani.„Astazi, 413 cazuri noi – 413 oameni care s-au imbolnavit cu COVID. Azi, 573…

- Sute de oameni de știința din 32 de țari trag un semnal de alarma: noul coronavirus se poate lua mai ușor decat se credea pana acum. Intr-o scrisoare adresata Organizației Mondiale a Sanatații, 239 de cercetatori spun ca au ajuns la concluzia ca virusul ramane in aer in particule mici, cum sunt cele…

- Inundațiile din ultimele ore au afectat circulația pe mai multe drumuri din județul Caraș-Severin. De asemenea, pompierii au lucrat fara oprire noaptea trecuta pentru a scoate apa din gospodariile afectate, scrie ziarul InfoCs. In urmaprecipitatiilor din ultimele ore, circulatia rutiera este oprita…

- In circulație vor fi 36 de garnituri care vor lega Litoralul Marii Negre cu Timișoara, Deva, Craiova, Sibiu, Baia Mare, Oradea, Cluj-Napoca, Brașov, Targu Mureș, Iași, Suceava și Galați. Pentru relația București – Constanța din Gara de Nord sunt programate opt perechi de trenuri InterRegio, iar de la…

- Doua terase construite pe bulevardul Mircea cel Batran din Chișinau, au fost demontate astazi de angajații Primariei. Ambele construcții aveau actele permisive expirate, iar una dintre ele nu mai activeaza de 2 ani.

- Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) Covasna a platit peste 12,3 milioane de lei pentru 6694 angajati trimisi in somaj tehnic de la inceputul pandemiei. Conducerea Agentiei a precizat ca pana la sfarsitul acestei saptamani vor mai fi facute si alte plati, mentionand ca printre cei…