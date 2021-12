Despre Împărtăşanie, leac de tămăduire trupească şi sufletească Sfanta Impartasanie nu este un premiu acordat elevilor sarguinciosi, nici coronita ce incununeaza pe luptatorul intru cele ascetice. Este, in primul rand, leac de tamaduire trupeasca si sufleteasca. De aceea, respectand anumite rigori duhovnicesti - atunci cand se impune oprirea de la impartasire mai ales pentru lipsa pocaintei si a dorintei de indreptare -, uneori a spune unui om "schimba-ti viata si dupa aceea vino sa te impartasesti" poate echivala cu decizia unui medic care ar trimite pacientul acasa sa se vindece, mai intai, si abia apoi sa revina la cabinet pentru a i se prescrie un medicament… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

