Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat, Bogdan Despescu, a transmis un mesaj ferm romanilor din Diaspora care se gandesc sa vina in Romania pentru a petrece Paștele. „Referitor la perioada sarbatorilor pascale, mentinem operationala linia a doua de control la frontiera. Astfel, toti cetatenii care vin in Romania sunt…

- Ziarul Unirea Secretarul de stat Bogdan Despescup pentru romanii din diaspora: ”Daca veniți in Romania, pentru a petrece Paștele, il veți petrece in carantina” Secretarul de stat Bogdan Despescup pentru romanii din diaspora: ”Daca veniți in Romania, pentru a petrece Paștele, il veți petrece in carantina”…

- Secretarul de stat din MAI, Bogdan Despescu, a prezentat masurile care se vor lua in perioada Sarbatorilor Pascale, dar și ce acțiuni au facut structurile MAI, in ultimele 24 de ore."Activitațile structurilor Ministerului Afacerilor Interne au continuat, in toata aceasta perioada, avand ca…

- Ludovic Orban, mesaj pentru romanii din diaspora: “Toti cei care vor veni de Pasti acasa, vor intra direct in carantina”. Incepand de duminica, 5 aprilie, romanii din diaspora care ajung in tara pentru a petrece sarbatorile pascale alaturi de familie vor intra direct in carantina. “Vreau sa transmit…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a afirmat ca o mare parte dintre romanii care vor veni de duminica in tara risca sa isi petreaca Pastele in carantina, avand in vedere ca foarte multe tari au intrat in zona...

- Aproximativ 200.000 de romani urmeaza sa revina in țara, in urmatoarele doua saptamani, cu ocazia sarbatorilor pascale, atat ale catolicilor, cat și ale romanilor. Klaus Iohannis le-a transmis romanilor din diaspora sa nu revina in țara, iar premierul Ludovic Orban ii amenința ca ”nu vor petrece…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan face un apel catre romanii din diaspora și le cere sa nu mai incerce sa ”fenteze” autoritațile, sa respecte regulile și intre in carantina, așa cum prevede legea.Citește și: Streinu Cercel solicita convocarea CSAT: 'E momentul ca președintele Romaniei sa se implice…

- Secretarul de stat la Ministerul de Interne, Raed Arafat, a anunțat, duminica, ca ”varful” infecțiilor de coronavirus va fi atins in Romania de Paște (19 aprilie, Paștele ortodox).Șeful departamentului Situații de Urgența din cadrul MI a mai precizat ca, dupa o periada de ”acalmie”, virusul va reveni…