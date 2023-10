Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit iar o alta a ramas incarcerata, dupa ce doua masini s-au ciocnit, sambata, pe un Drumul Județean 701 din Teleorman. La fața locului s-au deplasat exhipajele de descarcerare, potrivit News.ro.IPJ Teleorman anunta ca intervine, sambata, la un accident rutier produs pe DJ 701, intre…

- Aproape 3.000 de accidente rutiere grave s-au produs in perioada 1 ianuarie-13 septembrie din acest an, soldate cu decesul a 1.006 persoane, ranirea grava a 2.339 de persoane si ranirea ușoara a 1.409 persoane, arata cele mai recente date ale Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR).

- Un cutremur puternic a lovit Marocul, ucigand cel puțin 296 de persoane. Seismul, care a avut o magnitudine de 7,2 pe scara Richter, s-a produs vineri seara tarziu la aproximativ 70 de kilometri de Marrakech. Majoritatea deceselor au avut loc in zonele montane greu accesibile, unde multe cladiri sunt…

- In ultimele 24 de ore, politistii rutieri din Arad au desfasurat mai multe actiuni pentru prevenirea cauzelor generatoare de accidente cu consecinte grave, precum si pentru constientizarea, de catre participantii la trafic, a pericolelor la care se expun, prin nerespectarea regulilor de circulatie.…

- La data de 1 septembrie, conform datelor primite de la Serviciul Rutier Maramureș, in județul nostru au fost inregistrate in acest an un numar de 56 de accidente rutiere grave, cu 20 mai puține decat in perioada similara a anului trecut, cand am avut 76. Și totuși, numarul persoanelor decedate in acest…

- Zilele trecute TurdaNews prezenta imagini cu un șofer inconștient ce a efectuat o depașire neregulamentara și extrem de periculoasa, pe linie dubla continua, pe cel mai periculos drum din județul Cluj. Citește tot aici: Inconstiența e la ea acasa! Depașire pe dubla continua, pe cel mai periculos drum…

- Fața de aceeași perioada a anului 2022, numarul accidentelor grave, a persoanelor decedate și ranite grav, a scazut, se arata intr-o analiza facuta de Serviciul Rutier, din cadrul Inspectoratul Județean de Poliție Hunedoara. Pentru reducerea gradului de victimizare a populației prin accidente…

- Indisciplina pietonilor constituie principala cauza a accidentelor, fiind urmata de viteza prea mare și indisciplina bicicliștilor, conform ultimelor date comunicate de Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Ministerul Afacerilor Interne (MAI) informeaza ca numarul accidentelor rutiere grave a scazut,…