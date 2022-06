Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Scolii Gimnaziale „Alexandru cel Bun" din Iasi a reusit sa se claseze pe podium, respectiv locul III, obtinand medalia de bronz, la Olimpiada Nationala a Sportului Scolar S-Rugby – mixt - nivel primar – Etapa Nationala. Concursul s-a desfasurat in perioada 03 - 04 iunie 2022 la Timisoara. La…

- Curtea de Apel Timișoara a decis, recent, sa-i achite pe cei 18 polițiști de frontiera vamile Varșand, Turnu, Nadlac I și Nadlac II, trimiși in judecata de DNA pentru luare de mita, pe motiv ca investigatorii care au lucrat in acest dosar i-ar fi provocat sa ia mita. In urma unei operațiuni a procurorilor…

- Guvernul Canadei a revizuit legislația privind armele de foc. La nivel național, vanzarea i achiziționarea de pistoale este interzisa, insa jucariile asemanatoare intra sub incidența noii legi. Noua legislatie aduce in prim plan unele masuri care au fost anulate anul trecut pe fondul alegerilor…

- Un mopedist fara permis a ajuns in arestul Politie Suceava dupa ce a accidentat o adolescenta și a fugit de la locul faptei. La data de 26.05.2022, in jurul orelor 15.11, Poliția Radauți a fost sesizata prin SNUAU 112 de catre Arcu Georgeta cu privire la faptul ca o femeie a fost lovita de o […] The…

- O femeie si un barbat au fost injunghiati vineri seara in parcul central din Oravita, judetul Caras-Severin. Femeia de 35 de ani a murit la spital, barbatul a fost ranit usor. Suspectat de comiterea faptei este concubinul femeii, un barbat de 31 de ani, care a fost prins de politisti dupa ce au institut…

- Doua instanțe de judecata din țara solicita surse financiare suplimentare de peste un milion de lei pentru achitarea indemnizațiilor unor magistrați. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a avizat pozitiv demersul. O solicitare in acest sens a fost facuta de Judecatoria Drochia, care a cerut transferarea…

- O femeie a fost aproape de a fi ucisa de propriul fiu. Acesta o chemase pentru a-l ajuta sa se linisteasca, dupa ce se certase cu un prieten. A ajuns insa sa o bata cu salbaticie si sa o loveasca in cap cu toporul. Pe cand avea 14 ani, Marius Parfeni suferise un accident de caruta. In urma acestuia,…

- Aleșii locali din raioanele țarii susțin ca la sfârșitul anului de învațamânt exista riscul ca profesorii și educatorii sa nu-și primeasca salariile din cauza deficitului mare creat în urma facturilor mari la resursele energetice. În aceste condiții, reprezentanții…