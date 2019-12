Deși este pregătită pentru iarnă cu resursă umană și materiale, municipalitatea a fost luată prin surprindere de prima zăpadă Chiar daca la prima ninsoare ce a cazut la inceputul saptamanii peste regiunea noastra, totul era pregatit pentru acțiunea “deszapezirea”, autoritațile zalauane au fost luate, totuși, prin surprindere. Conducerea municipiului a dat asigurari ca nu trebuie sa ne facem probleme pentru ca exista suficiente stocuri de materiale și resursa umana destinata activitaților de deszapezire ce vor fi necesare in aceasta iarna. Cu toate acestea, circulația s-a desfașurat cu dificultate in zonele centrale din municipiu dupa ce luni a nins toata ziua. Multe dintre strazi au fost necurațate la orele amiezii… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

