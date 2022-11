Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 50 de elevi si cadre didactice au fost evacuati, luni dupa amiaza, din Liceului Catolic „Gerhardium”, dupa ce adolescentul a anunțat ca este o bomba amplasata in incinta școlii, potrivit Agerpres . „(…) Imediat, la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie, echipa pirotehnica…

- Aproximativ 50 de elevi si cadre didactice au fost evacuati, luni dupa amiaza, din salile de cursuri ale Liceului Catolic „Gerhardium”, din zona ultracentrala a municipiului Timisoara, dupa ce un adolescent a anuntat printr-un apel la 112 ca in incinta scolii este amplasata o bomba.

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, a venit vineri sa vada șantierul care tocmai s-a deschis pe Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara. Lucrarile vizeaza noul terminal de plecari externe al aeroportului. Termenul limita pentru finalizarea lucrarilor este decembrie…

- Ceața densa care s-a lasat sambata seara in vestul țarii nu le-a facut neplaceri doar șoferilor. Probleme au fost și la Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara. Doua aeronave cu pasageri nu au putut ateriza pe aeroport.

- Asociația pentru Combustibili Sustenabili a organizat, impreuna cu Linde Gaz Romania, evenimentul “Conferința pentru Sustenabilitate in Timiș, Caraș- Severin și Arad”, gazduita de Aeroportul Internațional “Traian Viua” Timișoara. Conferința a fost demarata cu un discurs mobilizator al directorului general…

- Elevii liceului Grigore Moisil din Timișoara au avut ocazia sa experimenteze Colaj Climatic, un board game despre schimbarile climatice, care se joaca in echipe. Peste 150 de copii din clasele 9-12 au avut joi, 29 septembrie, o zi mai speciala la școala, pentru ca au invațat impreuna in cadrul unui…

- Pompieri ai ISU Timis au intervenit in noaptea de sambata spre duminica pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Spitalul de Copii "Louis Turcanu" din Timisoara, de unde au fost evacuati 42 de copii si 41 de parinti.

- Criza energetica a facut ca inflația sa creasca vertiginos in intreaga lume – și se inrautațește in fiecare saptamana, ceea ce ii pune pe comercianții de acțiuni in fața provocarii de a-și da seama unde sa iși plaseze banii. Scenariul de coșmar care s-a dezvoltat in acest an a afectat deja acțiunile,…