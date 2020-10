Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire surprinzatoare facuta de o echipa de cercetatori din Italia: au gasit intacte celule din creierul unui tanar care a murit in urma cu aproape 2.000 de ani in erupția vulcanului Vezuviu, potrivit CNN.

- Au fost momente cumplite pentru familia unui tanar de doar 21 de ani din Vaslui. Aceasta a cazut intr-o fantana adanca, iar medicii au incercat sa-l recupereze minute in șir. Atunci cand a fost scos, baiatul și-a dat ultima suflare!

- Adolescentul roman care și-a dat foc vinerea trecuta, in curtea casei in care locuia, in Italia, a murit. Baiatul avea 15 ani și a decedat la spitalul Agostino Gemelli din Roma, informeaza Il Messaggero. In ciuda eforturilor depuse de medici, starea adolescentului, care suferise arsuri pe 90% din suprafața…

- Un accident mortal a avut loc in prima zi a lunii septembrie, in județul Hunedoara. Un șofer a murit, iar al doilea șofer implicat in accident, un bistrițean, a ajuns in stare grava la spital. Din nefericire, in ciuda tuturor eforturilor depuse, bistrițeanul s-a stins din viața. In 1 septembrie, pe…

- GROAZNIC… Nenorocirea s-a produs in toiul noptii, in localitatea Vinderei. Locuinta lui Gheorghe Ghiur, un batran de peste 70 de ani, situata chiar langa biserica, a ars ca o torta! In casa batranului se afla si fiul sau, cu sotia si cele doua fetite gemene, care au venit din Italia, in concediu. Acesta…

- GROAZNIC… Nenorocirea s-a produs in cursul nopții! La Vinderei, casa lui Gheorghe Ghiur, un batran de peste 70 de ani, a ars ca o torța, in toiul nopții! La orele 23.48 a fost facut un apel la 112, prin care anunța ca o casa din comuna, de langa biserica arde cu flacari mari! Pana la [...]

- Un tanar in varsta de 20 de ani a murit, luni dimineața, electrocutat, in timp ce se afla la serviciu, in stațiunea Costinești, județul Constanța. Poliția a deschis un dosar penal și cerceteaza cum s-a produs tragedia.Potrivit Poliției Constanța, incidentul a avut loc luni dimineața, cu puțin…

- Un tanar de 22 de ani din Filiași a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, dupa ce o mașina a lovit o caruța, care a fost proiectata intr-o alta caruța. Accidentul a avut loc in noaptea de joi spre vineri pe DE 79, in județul Dolj, scrie Mediafax.