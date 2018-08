Stiri pe aceeasi tema

- Trupurile celor doi tineri din Galati, dati disparuti in cursul zilei de duminica dupa ce s-au scaldat in Dunare, au fost gasite luni dimineata in zona localitatii I. C. Bratianu, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Tulcea, scrie Agepres. "Astazi, in jurul orelor 08.00, politistii…

- Deznodamant tragic in cazul celor doi adolescenti de 16 ani disparuti pe Dunare in zona localitatii IC Bratianu din judetul Tulcea. Potrivit anchetatorilor, astazi, in jurul orelor 08.00, politistii tulceni au identificat pe malul Dunarii, din zona localitatii I.C.Bratianu, judetul Tulcea, trupurile…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru deblocarea unei usi de apartament de pe strada Aurora din Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, in apartamentul respectiv a fost gasit trupul neinsufletit…

- Cadavrul unei femei a fost descoperit joi pe malul fluviului Dunarea, in zona Romportmet, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, Eugen Chirita. Potrivit acestuia, la fata locului se deplaseaza o autospeciala din cadrul Detasamentului de Pompieri Galati.…

- Trupurile a doua fete, una de 16 ani si cealalta de 19 ani, inecatemarti in Dunare, sunt cautate de scafandrii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Braila, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian. Evenimentul s-a intamplat intr-o…

- Fostul sef al Sectiei de Chirurgie Generala din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta SJU si fost presedinte al Colegiului Medicilor Vaslui, medicul Mircea Zavate, a fost gasit decedat, miercuri, in locuinta sa, in urma unei interventii a pompierilor militari, conform Agerpres.ro. Potrivit reprezentantilor…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru deblocarea usii de accesintr un apartament situat pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din Constanta. Din primele informatii in locuinta respectiva…