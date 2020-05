Stiri pe aceeasi tema

- Vanturile puternice care insotesc cicloanele creeaza conditii extreme ce pot dauna recifelor de corali aflate chiar si la 1.000 de kilometri distanta, conform unui nou studiu citat de agentia DPA, titreaza Agerpres. Modelele actuale subestimeaza urmarile uraganelor si taifunurilor asupra comunitatilor…

- Vaccinul pentru noul coronavirus nu va fi scump, anunța echipa de la Oxford care in prezent se afla in fruntea cursei pentru obținerea serului. Șeful grupului de savanți a spus ca pentru inoculare va fi suficienta o singura doza.

- Noul coronavirus, SARS-CoV-2, a fost analizat la peste 7.500 de pacienți infectați, ca parte a ultimelor cercetari ale unei echipe de la University College London. Și ne da o veste proasta! Noul coronavirus are 200 de mutații! Cercetatorii care studiaza Covid-19 au identificat aproape 200…

- Sase pacienti infectati cu noul coronavirus, aflati in stare critica, s-au vindecat in urma unui tratament cu celule stem elaborat in Israel, potrivit medicilor de la compania Pluristem, citati de publicatia The Jerusalem Post. In linii mari, tratamentul consta in prelevarea de celule embrionare si…

- Studiu: Grupa sanguina cea mai rezistenta in fața virusului. De asta unii oameni sunt imuni! Potrivit unui studiu al cercetatorilor chinezi, publicat pe site-ul MedRxiv si citat de Le Figaro, grupa sanguina ar putea avea o influenta asupra rezistentei organismului nostru la coronavirus. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Psicile si cainii pot fi infectati cu noul coronavirus, dar nu pot infecta si oamenii. Cercetatorii chinezi au declarat ca pisicile si cainii se pot infecta cu noul coronavirus, totusi acestia nu pot transmite la oameni virusului si nu pot muri din cauza acestuia. In urma experimentelor desfasurate…

- Acum ca Romania și mai toate țarile de pe glob au anunțat masuri extrem de aspre de monitorizare și control a populației menite sa incetineasca transmiterea noului coronavirus, multe dintre speranțele noastre se leaga de un vaccin. Vestea buna e ca cei mai buni cercetatori din lume lucreaza zi și noapte…