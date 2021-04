Descinderi în Bucureşti şi patru judeţe. Au fost găsite utilaje pentru producerea ilegală de ţigări Polițiștii au facut, joi, 16 percheziții la adrese din Bucuresti și din județele Ilfov, Calarași, Prahova și Buzau. Mai multe persoane sunt acuzate ca produceau ilegal țigari, fiind gasite la descinderi utilaje și o cantitate insemnata de tutun. Polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe langa […] The post Descinderi in Bucuresti si patru judete. Au fost gasite utilaje pentru producerea ilegala de tigari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

