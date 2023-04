Stiri pe aceeasi tema

- Romania are dovezi care arata ca peste 90 de tone de aur au ajuns la Moscova, conform Realitatea.Net. O spune un om cheie din Banca Naționala a Romaniei, care acuza și ca rușii au luat nota de aceste dovezi, iar povestea s-a inchis. Citește și: Dosarul „Balastiera 2”. S-au clasat faptele ex-politistului…

- Un autocar care transporta elevi in excursie a ramas blocat chiar pe o trecere la nivel cu calea ferata, pe drumul spre Pestera Bolii, in Petrosani. Pompierii ISU au intervenit pentru a indeparta autocarul. Citește și: Dosarul „Balastiera 2”. S-au clasat faptele ex-politistului Laurentiu Balan, insa…

- Ofițerii Direcției investigații criminalitate organizata, Direcției Generale Urmarire Penala și procurorii PCCOCS, au identificat alte cinci persoane in cadrul investigarii pregatirii dezordinilor in masa in timpul protestului desfașurat la data de 12 martie curent. Aceștia sint barbați cu virste cuprinse…

- Gradina Zoologica Pitești va fi deschisa spre vizitare luni, 24 aprilie, in intervalul orar 10:00 – 19:00, raspunzand astfel solicitarilor din partea grupurilor de elevi care au inclus, printre activitațile planificate in cadrul Programului național „Saptamana verde”, și o excursie in Padurea Trivale.…

- Faptele au avut loc in perioada 2003-2012, iar terenurile, aparținand domeniului privat al Constanței, au fost vandute la prețuri de patru ori mai mici decat valoarea pieței, potrivit anchetatorilor. Marcela Enache, fost secretar al municipiului Constanta, a fost trimisa in judecata de DNA pentru complicitate…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu a eliberat un numar record de fișe medicale pentru permisul auto. Este vorba de 600 de fișe de la inceputul anului și pana in prezent. Anul trecut au fost eliberate o mie de fișe. Astfel, gorjenii care vor sa obțina permisul de conducere sau sa-l preschimbe…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) scoate la licitație un bun imobil sechestrat, pentru recuperarea prin procedura de executare silita a debitelor stabilite prin hotarari judecatorești, in „Dosarul Transferurilor”, informeaza instituția. Este vorba despre un apartament al lui Ioan Becali.…

- ”Conform investigatiilor incepute in luna decembrie 2021 de catre autoritatile din Romania si preluate, ulterior, de catre procurorii din cadrul EPPO Iasi, membrii unui grup infractional organizat ar fi infiintat, incepand cu anul 2019, 7 societati comerciale fictive, pentru a obtine in mod fraudulos…