Deschiderea anului şcolar. Florăresele spun că “le-a nenorocit internetul” Deși cifrele arata ca sistemul de stat pierde constant cursanți, parintii spun ca, pentru ei, cheltuielile și exigențele sunt tot mai mari. Mulți și-au sacrificat duminica și au mers sa ia ghiozdane, carți și rechizite... eventual, și un buchet de flori pentru “doamna” preferata. Copiii vor avea 168 de zile de scoala, dar si 4 sesiuni de vacanta, urmand ca anul scolar sa se incheie pe 14 iunie 2019. Asa ca astazi, toti cei care au intarziat sa-si cumpere caiete si creioane, au dat fuga in magazine. Cu cat au fost mai scumpe rechizitele, cu atat au fost mai atractive pentru cei mici. Reintoarcerea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

