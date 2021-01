Dermatita atopică. Care sînt simptomele și cauzele Dermatita atopica reprezinta o afectiune cutanata inflamatorie, care creeaza o senzatie intensa de prurit (mancarime), cu evolutie cronica. Dermatita atopica afecteaza in mod caracteristic prima copilarie dar poate debuta la toate grupele de varsta. 60 % din cazuri apar inainte de primul an de viata si, pana la 85 % din cazuri, debuteaza pana la 5 ani. Se apreciaza ca 10 - 20 % dintre copii si 1 - Citeste articolul mai departe pe noi.md…

