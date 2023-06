Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor urmeaza sa fie adoptat, saptamana viitoare, luni, intr-o sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor, conform celor convenite in prima sedinta a actualei coalitii de guvernare, au precizat surse oficiale.

- Unii dintre oficialii romani vor ramane fara mașinile de serviciu pe perioada vacanței parlamentare. Autoturismele Camerei Deputatilor care erau repartizate la comisii le permanente si cele speciale sau de ancheta au fost retrase pe perioada vacantei parlamentare pentru a face economie la buget , se…

- Proiectul de modificare a legii pensiilor de serviciu va intra saptamana aceasta in atenția Camerei Deputaților, care va decide forma ei finala. Amendamentele depuse luni la Camera Deputaților de liderii coaliției de guvernare vizeaza ca principiul contributivitații sa primeze in intreg sistemul de…

- Deputatul PNL Oana Ozmen anunța ca proiectul de lege cunoscut și ca Legea Hidrogenului a facut un pas uriaș in Parlament. Senatul Romaniei a votat un proiect prin care se intarește securitatea energetica a Romaniei și deschide calea catre mai multe domenii ale economiei in care este nevoie de o tranziție…

- Deputatul PNL Raluca Turcan, fost ministru al Muncii, a declarat, marti, ca un proiect al sau care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare "aproape ca se prafuieste in sertarele comisiilor de specialitate" din Camera Deputatilor.

- In aceasta forma este eliminat pragul de la care se considera infractiune pentru abuz in serviciu, asa cum a decis, marti, Comisia juridica a Camerei Deputatilor, care a dat raport de adoptare formei venite de la Guvern pentru acest proiect."Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor…

- Deputatul PNL Raluca Turcan susține ca pragul de 250.000 de lei pentru abuzul in serviciu este o greșeala care trebuie corectata la Camera Deputaților, ea menționand ca exista doua decizii ale Curții Constituționale care prevad ca este nevoie de un prag, insa soluția este „un plafon modic”. „Pragul…