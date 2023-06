Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PNL Adrian Cozma, lider al filialei liberale din Satu Mare, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca UDMR are „mai mult decat merita” in acest guvern, iar in noul guvern UDMR sa detina unul-doua ministere. „UDMR are mult mai mult in aceasta coalitie, detine portofolii importante,…

- Palatul Administrativ din Baia Mare a ajuns in proprietatea județului Maramureș, dupa ce Guvernul a adoptat o Hotarare in acest sens. Astfel, de acum vor putea fi accesate fonduri europene pentru reabilitarea cladirii. ”Veste buna pentru maramureșeni. Dupa 30 de ani in care nu s-au putut accesa fonduri…

- Palatul Parlamentului a gazduit, astazi, 17 mai, expoziția de costume tradiționale de Argeș și Mușcel „Pe firul borangicului”, organizata de Comisia pentru Administrație Publica și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputaților și Consiliul Județean Argeș, prin Centrul Județean de Cultura și Arte…

- Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, a semnat 46 de noi contracte de finantare prin Programul National de Investitii “Anghel Saligny”, in valoare totala de 396.146.692,48 de lei, anunta, vineri, ministerul. Contractele semnate vizeaza reabilitarea si modernizarea…

- Comuna suceveana Dolhești va beneficia de bani prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru construirea de poduri și podețe din beton armat. Este vorba despre 6,4 milioane de lei. Contractul de finanțare a fost semnat, deja, de ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației,…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in aceasta saptamana, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, proiectul de Lege privind Codul Amenajarii Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, act normativ care permite emiterea de autorizații de construcție mult mai repede și…

- Scade tariful la gigacalorie. Primaria Craiova va compensa tariful local al gigacaloriei cu suma de 237,52 de lei. Banii vin de la Guvern prin Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei care a alocat suma de 47.504.465,62 de lei. Prin urmare, craiovenii vor plati incepand din aceasta…

- Simona Bucura-Oprescu, la discuții bileterale Romania-SUA: Un dialog excelent despre construcția unui viitor puternic impreuna! Deputatul PSD de Argeș Simona Bucura-Oprescu, președinte al Comisiei pentru Administrație Publica din Camera Deputaților, a participat la un dialog extrem de interesant și…