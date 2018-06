Stiri pe aceeasi tema

- 11 protestatari #Rezist s-au adunat la Palatul Parlamentului, acolo unde au cerut demisia lui Liviu Dragnea și a Guvernului Dancila.La ieșirea din sala de plen, Dragnea a fost intampinat de protestatari, care i-au transmis mai multe mesaje. ”Demisia! Demisia!”, ”Cuib de hoți și de mafioți!”…

- Deputatul PSD Nicolae Bacalbasa a fost apostrofat, luni noapte, de un grup de protestatari dupa ce a iesit de la votul prin care au fost aprobate modificarile scandaloase la Codul de procedura penala. Lui Bacalbasa i s-a reporsat de catre o tanara ca a votat in favoarea infractorilor, in timp ce un…

- Deputatul PSD Nicolae Bacalbasa i-a certat, luni seara, pe protestatarii din fata Parlamentului, sustinand ca nu asa trebuie sa se manifeste dezaprobarea. Deputatul a iesit din Parlament si a trecut direct printre cei nemultumiti de modificarile aduse Codului de Procedura Penala. "Ce ati votat in seara…

- Deputatul PSD de Bacau Gabriel Vlase (47 ani) a fost propus joi de președintele Klaus Iohannis in funcția de director al Serviciului de Informații Externe, vacanta din septembrie 2016, de la demisia Mihai Razvan Ungureanu. Vlase, aflat la al patrulea mandat de deputat, este vicepreședinte al PSD și…

- Deputatul liberal Ionut Stroe, membru al Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), a declarat ca PNL a solicitat, ca principal partid de opozitie, opinia Comisiei de la Venetia pe modificarile celor trei legi ale Justitiei (Legea 303/2004 privind statutul…

- - Ce prezenta va fi la mitingul PSD de la Bucuresti? -Sunt convins ca vor fi sute de mii de persoane, pentru ca oamenii si-au dat seama ca trebuie sa punem ... The post „Ne asteptam la intoxicari si manipulari”, declara deputatul Matei Suciu appeared first on Renasterea banateana .

- Protest inedit anunțat pe Facebook: Sambata, parcam mașinile la Parlament. Reacția internauților a venit dupa ce conducerea celor doua Camere ale Parlamentului a decis ca parlamentarii și invitații acestora la mitingul PSD de sambata, 9 iunie, sa poata folosi gratuit parcarea Camerei Deputaților și…

- Vicepreședintele Parlamentului, Valeriu Ghilețchi, saluta alegerea candidatului PPDA în funcția de primar general al municipiului Chișinau. Parlamentarul s-a aratat mulțumit de faptul ca orașul Chișinau ramâne pe fagaș european și a transmis felicitari atât lui Andrei Nastase,…