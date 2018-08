Stiri pe aceeasi tema

- Depustatul Liviu Pleșoianu anunța, intr-o postare pe Facebook, ca a depus o plangere penala pe numele președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, acuzandu-l pe acesta de incitare la ura sau discriminare."Președintele Iohannis nu doar ca nu indeamna la respect reciproc, dar chiar stimuleaza și…

- Deputatul PSD Vlad Bontea a anunțat, vineri, ca a depus o plangere pe numele lui Malin Bot, dupa ce acesta a aparut intr-o fotografie postata pe Facebook insoțit de mai mulți romani din diaspora care poarta steaguri inscripționate. Pe unul din steaguri scrie 'M**E PSD". Mesajul inscripționat pe…

- O plangere penala a fost depusa, marti, la PICCJ de catre Catalin Stoichita, fost candidat la Primaria Sectorului 5, impotriva presedintelui Klaus Iohannis dupa ce seful statului a amanat luarea unei decizii privind revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Peste 6.000 de manifestanti, din Sibiu, Timisoara, Cluj si Brasov protesteaza duminica seara, in strada, impotriva Guvernului si a modificarilor Codului de procedura penala. *** Peste 4.000 de sibieni, potrivit organizatorilor, s-au adunat duminica in Piata Mare din centrul istoric al…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu demonteaza, pe Facebook, toate acuzatiile PNL, USR si ale protestatarilor #rezist privind modificarile Codului de procedura penala."MINCIUNA: “Victima unui viol va fi audiata in prezența agresorilor.” ADEVARUL DIN LEGE: Victima unui viol e prezumata VULNERABILA!…

- Fostul premier Victor Ponta amenința Guvernul Dancila cu o plangere penala in cazul in care ar incerca sa suspende contributiile la pensia administrata privat, planificata pentru a doua parte a acestui an....

- Guvernul PSD este amenințat cu o noua plângere penala. Senatorul PNL Florin Cîtu anunta ca, în cazul în care Pilonul II de pensii va fi nationalizat, va depune plângere penala împotriva presedintelui PSD, Liviu Dragnea, premierului Viorica Dancila, ministrului…

- "In cazul in care Liviu, Olguta, Vasilica, Viorel si Eugen vor nationaliza banii din pilonul II de pensii, va spun ce fac. Voi depune plangere penala impotriva gastii de mai sus pe care o voi semna personal si va astept si pe voi toti sa semnati alaturi de mine", a scris vicepresedintele PNL, Florin…