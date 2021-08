Stiri pe aceeasi tema

- Adoptarea de catre Guvern a memorandumului privind implementarea proiectului ”Romania Educata” si aprobarea prioritaților in reforma sistemului național de Educație sunt esențiale pentru viitorul sistemului educațional. Proiectul ,,Romania Educata,, beneficiaza de 3,6 miliarde de euro prin Planul Național…

- Deputatul PNL Bota Calin a participat la alegerile interne din cadrul organizației PNL Tauții-Magherauș. Alaturi de cei prezenți a fost și președintele Ionel Bogdan. Președintele organizației PNL Tauții-Magherauș este Dumitru Marinescu. „Echipa liberala maramureșeana este formata din oameni competenți…

- Deputatul AUR din Maramureș, Pop Darius se remarca prin implicarea activa in viața comunitaților din Maramureș, iar problemele cu care se confrunta maramureșenii fac obiectul numeroaselor dezbateri din Parlamentul Romaniei. „Comuna Sarasau are filiala constituita!Felicitari CFR-iștilor de AUR din Sarasau,…

- Deputații s-au contrazis, luni, in ședința de plen, pe marginea unui proiect de lege privind sarbatorirea zilei de 10 Mai ca Ziua Independentei Nationale a Romaniei. Deputatul PNL Gigel Știrbu a spus ca liberalii susțin acest proiect care „restabilește adevarul istoric”. El a citit un punct…

- Impreuna cu colegii mei , doamna deputat Simona-Maya Teodoroiu si domnul senator Vasile Dancu, am inițiat astazi un proiect legislativ avand drept scop asigurarea independenței justiției din Romania.Atacurile asupra justiției trebuie sa inceteze, iar statul roman trebuie sa asigure independența magistraților…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a participat sambata la inaugurarea unui centru de zi pentru persoanele varstnice si a unei unitati de ingrijire la domiciliu in orasul Stefanesti din judetul Botosani. Investitia, care a costat 3,5 milioane de lei, a fost realizata in baza unui proiect cofinantat din…

- Social – democrații vor depune un proiect de lege prin care TVA la lemnele de foc sa fie redus de la 19% la 9%. Masura ar fi necesara, in opinia inițiatorilor, in contextul in care Legea consumatorului vulnerabil, adoptata fara amendamente, exclude, practic, cateva milioane de beneficiari. Deputatul…

- Recensamantul populației și al locuințelor a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus. Noul recensamant ar urma sa aiba loc anul viitor. Momentul de referința al acestuia va fi ora „0” din 1 decembrie 2021, potrivit unui proiect. Anterior data era fixata pentru 1 mai 2021. Proiect recensamant…