- Un proiect de lege care acorda autonomie administrativa Ținutului Secuiesc, depus de deputați UDMR cu o zi inainte de Craciun, in 2019, a fost adoptat tacit de catre Camera Deputaților pe data de 23 aprilie. Proiectul iși va continua parcursul legislativ prin intrarea sa in dezbatere in Senat, camera…

