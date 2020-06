Coordonatorul organizatiei judetene Botosani a Pro Romania, deputatul Mihaela Hunca, sustine ca partidul din care face parte sa participe cu candidati proprii la alegerile locale care ar putea avea loc in toamna acestui an.



Mihaela Hunca a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca "Pro Romania nu este colacul de salvare al nici unui partid" si a facut un apel la conducerile celorlalte partide "sa nu stabileasca ce aliante si cand le va face Pro Romania".



"Vom merge singuri la alegerile locale in fata alegatorilor! (...) Pro Romania este un partid care a plecat de…