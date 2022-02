Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Florin Cițu a promis funcția de președinte al Comisiei de Aparare din Camera Deputaților de trei ori. Prima data i-ar fi garantat funcția lui Pavel Popescu, unul dintre oamenii sai de incredere. Apoi, i-a promis-o și deputatului Ben-Oni Ardelean, unul dintre apropiații Alinei Gorghiu. Și…

- Guvernul de la Chisinau doreste decretarea starii de urgenta in sectorul energetic din Republica Moldova, dupa ce compania rusa Gazprom a refuzat cererea de reprogramare a platii din ianuarie pentru gaze, informeaza Agerpres.Intr-o conferinta de presa, premierul Natalia Gavrilita a declarat miercuri…

- "Cu mare regret va instiintez ca azi ne-a parasit domnul dr. Kelemen Atilla-Bela, presedinte de onoare si membru fondator al Asociatiei Chinologice Mures. Ne vei lipsi, Ata", anuntat presedintele Asociatiei Chinologice a Judetului Mures, Lokodi Csaba-Zsolt pe Facebook.Attila Bela Ladislau Kelemen, in…

- Calatorii urmeaza, in schimb, sa efectueze un test covid-19 la doua zile de la sosire, iar in cazul in care acesta este pozitiv, urmeaza sa efectueze un test PCR in vederea identificarii variantei noului coronavirus cu care sunt infectati si sa se izoleze ”in mod normal”. Ministrul britanic al Transporturilor Grant…

- Fostul ministru al Sanatatii Nelu Tataru, presedintele Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputatilor, se declara ingrijorat inainte de valul al cincilea al pandemiei de coronavirus. ”Bolile, suferintele…oricare ar fi ele, nu tin cont ca e sarbatoare, ca ne dorim sa iesim cu prietenii sau sa petrecem…

- Este greva spontana la CFR! Peste 1000 de angajați au intrerupt lucru la București, Brașov, Sighetul Marmației, Cluj, Arad și Craiova și protesteaza in fața depourilor. Peste 1000 de angajați CFR au intrerupt, luni dimineața, lucrul. Este vorba despre persoane care se ocupa cu repararea locomotivelor,…

- Pesedista Laura Vicol este noul presedinte al comisiei juridice din Camera Deputatilor, fiind sustinuta sa preia functia de noua majoritate din Parlament, PSD-PNL si UDMR.Aceasta a anunțat intr-un mesaj pe contul sau de Facebook ca este prima femeie presedinte a acestei comisii. USR-iștii au criticat…

- Deputatul PSD Olt, Florin Barbu, este noul presedinte al Comisiei de Agricultura din Camera Deputatilor, functie detinuta anterior tot de un parlamentar oltean, actualul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu. Ministrul Agriculturii Adrian Chesnoiu lasa functia de presedinte al Comisiei de Agricultura…