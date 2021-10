Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Cosmin Șandru este urmarit penal de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de dare de mita, dupa ce i-ar fi promis unui alt parlamentar numirea unor apropiati in posturi de conducere a unor institutii publice, pentru a nu vota moțiunea anti-Cițu.

- Deputatul Cosmin Sandru este urmarit penal de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de dare de mita, dupa ce i-ar fi promis unui alt parlamentar numirea unor apropiati in posturi de conducere a unor institutii publice. Potrivit unui comunicat transmis joi de DNA,…

- Guvernul Cițu a fost demis. 234 de parlamentari PSD, USR și AUR au votat deja pentru moțiunea de cenzura, a transmis Mediafax. Este numarul minim necesar pentru demiterea cabinetului. Procesul de votare nu s-a incheiat, iar cele trei partide au impreuna 280 de parlamentari. Articolul Soarta Guvernului…

- Ședința Parlamentului in care e dezbatuta moțiunea de cenzura a inceput. In plen sunt prezenți 379 senatori și deputați. Pentru demiterea guvernului sunt necesare 234 de voturi. PSD, USR și AUR au 280 de parlamentari. Ședința este condusa de președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban.…

- Presedintele AUR, George Simion, a anuntat, luni, ca parlamentari ai PNL au incercat sa-i "mituiasca" pe reprezentantii AUR pentru a nu participa la motiunea de cenzura impotriva Guvernului Citu. Simion...

- Deputatul liberal Radu Moisin susține ca strategia PNL pentru ca moțiunea de cenzura a PSD sa nu treaca in Parlament este sa discute și sa-i convinga pe cat mai mulți deputați și senatori sa nu o voteze.

- AUR cere PSD si USR PLUS sa voteze motiunea de cenzura impotriva Guvernului Citu cu bilele la vedere, pentru a inlatura "suspiciunile de blat si acuzatiile de tradare" a intereselor romanilor. "Ca sa nu mai existe discutii in spatiul public cu privire la sansele pe care motiunea de cenzura le are…

- Moțiunea de cenzura depusa de PSD va intra in procedura parlamentara, respectiv joi de la ora 14.00 va fi citita, iar pe 5 octombrie va fi dezbatuta și votata. Liderul deputaților social-democrați, Alfred Simonis, ii indeamna pe cei de la USR PLUS și AUR sa voteze moțiunea și critica in același timp…