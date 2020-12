Stiri pe aceeasi tema

- “Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus efectuarea urmaririi penale fața de suspecții: RADULESCU CATALIN MARIAN, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei, pentru savarșirea infracțiunilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, sase decrete privind conferirea titlului de "Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Luptator cu Rol Determinant". Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, titlul a fost conferit urmatoarelor persoane: Victor Moisa,…

