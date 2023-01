Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul AUR Dumitru Focșa, cel acuzat de soția lui de agresiune, a susținut pe Facebook ca soția lui are „puseuri de gelozie” și-a cerut scuze și a acuzat presa „platita cu milioane de euro de PSD și PNL” ca scrie „mizerii și neadevaruri”.„Am stat bine sa ma gandesc daca este bine sa fac aceasta postare,…

- Purtatorul de cuvant al USR, liderul deputatilor Uniunii, Ionut Mosteanu, a facut un apel, vineri, catre liderul AUR, George Simion, sa-l excluda din partid pe deputatul Dumitru Focsa, in caz contrar insemnand ca "tolereaza violenta in familie". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Vicepresedintele USR, Ionuț Moșteanu, i-a cerut vineri, 6 ianuarie, președintelui AUR, George Simion, sa il dea afara din partid pe deputatul Dumitru Focsa, acuzat ca si-a batut sotia.„Este inadmisibil ca un agresor care iși bate soția in fața copilului sa ramana deputat in Parlamentul Romaniei. Ii…

- Partidul extremist AUR anunța ca a inceput o ancheta interna dupa ce deputatul Dumitru Focșa a fost reclamat de soție pentru ca ar fi batut-o. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- In urma cu puțin timp, au aparut informații șocante referitoare la un deputat AUR din Constanța, care ar fi fost protaginistul unei scene violente in familie. In cursul nopții de miercuri spre joi, un telefon la 112 a reclamat un eveniment traumatizant petrecut in casa politicianului Dumitru Focșa.…

- Deputatul AUR Dumitru Focșa și-ar fi batut soția, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS. Femeia a depus plangere la poliție. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Deputatul AUR, Dumitru Focșa, și-ar fi batut soția, potrivit surselor Realitatea PLUS. Nu se știe, momentan, de la ce ar fi izbucnit conflictul. „Astazi, in jurul orei 2.00, polițiști din cadrul Postului de Poliție Lumina au fost sesizați, prin apel 112, de catre o femeie, cu privire la faptul ca ar…

- Deputatul AUR, Dumitru Focșa, și-ar fi batut soția, potrivit surselor Realitatea PLUS. Nu se știe, momentan, de la ce ar fi izbucnit conflictul. Nu este prima data cand ascesta are probleme de ordin comportamental. El a fost la un pas sa fie exclus din aur anul trecut. Membrii din 27 de organizatii…