- Trei deputati din Platforma "Pentru Moldova" s-au infectat cu noul coronavirus. Este vorba despre Violeta Ivanov, Reghina Apostolova si Sergiu Sirbu. Informatia a fost confirmata pentru Publika TV de colega lor, Marina Tauber.

- Deputatul grupului parlamentar ”Pentru Moldova”, Sergiu Sirbu ar fi internat in spital fiind in stare grava, in urma infectarii cu Covid-19. Informația a fost confirmata pentru SafeNews.md de catre surse apropiate politicianului, care au solicitat pastarea anonimatului. Sursele au mai spus ca și deputatele…

- Situația alamanta in spitalele din țara. 225 de moldoveni internați cu virusul Covid-19 se afla in stare extrem de grava. Dintre aceștia, 47 sint conectați la aparate de respirație asistata. Potrivit ultimelor date prezentate de autoritațile din sanatate, in total, in cadrul instituțiilor medico-sanitare…

- In prima zi de inscriere in cea de-a doua etapa a vaccinarii impotriva coronavirusului s-au inscris 50.000 de romani, atat pe platforma programare.vaccinare-covid.gov.ro, cat și telefonic, prin intermediul call center-ului, a anunțat medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de imunizare,…

- Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava nu mai are paturi libere pentru pacienti diagnosticati cu COVID-19, iar 69 sunt internati cu forme severe si grave de boala, sase fiind intubati. Potrivit Prefecturii Suceava, din totalul celor 582 pacienti internati in SJU Suceava, 189 de pacienti…

- La nivel național, in ultima raportare transmisa de autoritați, luni, 11 ianuarie, au fost confirmate 1.987 de noi infectari cu coronavirus, 158 dintre acestea fiind din Timiș. 71 de pacienți cu Covid-19 au pierdut lupta cu virusul, in ultimele 24 de ore. Sunt 1.083 pacienți in stare grava, internați…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 4.951 de cazuri noi, din 31.393 de teste efectuate. Alți 111 romani au murit din cauza infecției cu coronavirus. La ATI sunt internați 1.106 pacienți COVID.

- Platforma „Pentru Moldova” anunța ca deja are o candidatura pentru funcția de premier și spune ca este gata sa-și asume responsabilitatea și sa preia guvernarea. Declarațiile au fost facute in cadrul unui briefing de presa, de catre Marina Tauber. Deputata a mai declarat ca in urmatoarele zile, vor…