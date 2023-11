Deputații dezbat luni proiectul Legii pensiilor Proiectul legii pensiilor va intra luni in dezbaterea Comisiei pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor. Proiectul legii pensiilor va intra luni in dezbaterea Comisiei pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor, dupa cum a decis saptamana trecuta Biroul permanent al forului legislativ. Deputatii Comisiei pentru munca se vor reuni in sedinta luni, 20 noiembrie, de la ora 11. Termenul de depunere a amendamentelor este 17 noiembrie, iar termenul de depunere a raportului este data de 20 noiembrie, acesta urmand sa fie dezbatut si in sedinta de plen. Senatul a adoptat, marti,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

