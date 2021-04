Guvernanții ar putea primi un ajutor nesperat chiar din opoziție și și-ar mai putea spala din pacatele in fața pensionarilor. La comisiile permanente ale Camerei Deputaților se afla proiectul depus de parlamentarii umaniști in legislatura trecuta, privind angajarea pensionarilor in companiile cu cifre de afaceri mari.

„Ascultam zi de zi declarațiile doamnei Raluca Turcan, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, privind progresele inregistrate in procesul de evaluare a pensiilor, proces despre care nu știm in ce consta! Mesajele din spațiul public sunt despre creșterea varstei de pensionare…