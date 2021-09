Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut tuturor partidelor din Coalitie sa dea dovada de maturitate si responsabilitate, in contextul crizei generate de fortarea adoptarii noului PNDL, cu toate ca USR-PLUS se opune, in timp ce Florin Citu vrea sa treaca intr-un timp cat mai rapid ordonanta de urgenta.

- Ambasadorii tarilor NATO vor participa marti , 17 august, la o reuniune de urgenta pentru a discuta despre situatia din Afganistan. „Țarile occidentale incearca sa-si accelereze operatiunile de evacuare, a declarat un responsabil al Aliantei”, citat de Agerpres. In acest timp, secretarul general al…

- Presedintele american Joe Biden i-a solicitat luni regimului cubanez ''sa-si asculte poporul si apelul sau vibrant la libertate'', la o zi dupa manifestatiile istorice din Cuba, transmite AFP. ''Statele Unite cer regimului cubanez sa-si asculte poporul si sa raspunda…

- Partidele unioniste din Republica Moldova au suferit un nou esec. Rezultatele preliminare a alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie arata ca cele doua formatiuni unioniste care au participat in alegeri, Partidul Unitatii Nationale (PUN) si Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) au obtinut un…

- Romania a ajuns sa treaca prin fenomene meteo extreme. Daca cu cațiva ani in urma, pe perioada verii, aveam temperaturi aceeptabile, astazi avem parte de canicula. Administrația Naționala de Meteorologie anunța pentru zilele urmatoare canicula și discofonrt termic ridicat. Meteo. Luna iunie a avut temperaturi…

- Partidele care conduc acum Campulungul prin reprezentanți de seama și-au reconfirmat liderii. Au fost alegeri interne la organizațiile USR PLUS și PNL, iar președinții in funcție au fost realeși pentru un nou mandat. In cazul Elenei Lasconi, primarița municipiului, a fost unanimitate la vot. Tanara…

- Reducerea varstei de pensionare pentru unele categorii de lucratori Mineri. Foto: Arhiva/ Ilie Pintea. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Camera Deputatilor a adoptat, în calitate de for decizional, proiectul de lege care permite reducerea vârstei de pensionare pentru personalul care a…

- Federația Internaționala de Taekwondo WT (World Taekwondo) l-a desemnat pe arbitrul moldovean Ștefan Raileanu sa oficieze partidele din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, transmite moldpres.md .