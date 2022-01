”Ce este cel mai important in contractul buclucas pentru autostrada Ploiesti – Brasov este livrarea etapizata. Anume sa fie incheiata prioritar documentatia pentru centurile Busteni si Comarnic astfel incat executia pentru aceste doua bucati cheie sa poata fi scoasa la licitatie in anul 2023”, a scris, luni seara, pe Facebook, deputatul Tudor Benga. Potrivit acestuia, ministrul Sorin Grindeanu ar trebui sa se asigure ca cele doua centuri sunt scoase la licitatie in 2023. ”Daca Sorin Grindeanu tot vrea sa faca pe desteptul si cocosul atunci sa stea cu ochii pe Consitrans si sa se asigure ca…