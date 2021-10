Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, a anuntat ca a depus plangere la Politie pe numele copresedintelui AUR, Claudiu Tarziu, dupa ce liderul AUR i-a transmis de la tribuna Camerei Deputatilor: O sa dai socoteala pentru mizeriile pe care le versi in capul AUR”. Potrivit liderului liberal, senatorul…

- Liderul PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, a anuntat ca a depus plangere la Politie pe numele copresedintelui AUR, Claudiu Tarziu, dupa ce liderul AUR i-a transmis de la tribuna Camerei Deputatilor: O sa dai socoteala pentru mizeriile pe care le versi in capul AUR”. Potrivit liderului liberal, senatorul…

- Deputatul Alexandru Muraru, lider al PNL Iași, a anuntat ca va depune plângere la Politie împotriva co-presedintelui AUR, Claudiu Târziu, pentru amenințari cu moartea, în discursul susținut în Parlament la votul la moțiunea de cenzura.Muraru spune ca, de la tribuna…

- Liderul PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, a anuntat ca va depune plangere la Politie pe numele co-presedintelui AUR, Claudiu Tarziu, dupa ce acesta l-ar fi amenintat in discursul din Parlament de la motiunea de cenzura. "Voi depune o plangere penala prealabila la Politie pentru savarsirea…

- Copreședintele AUR, Claudiu Tarziu, l-a amenințat, marți, in timpul discursului susținut la moțiunea de cenzura, pe Alexandru Muraru, consilierul premierului pentru pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei. „O sa dai socoteala pentru mizeriile pe care le verși…

- Liderul PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, il critica pe copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos pentru atacul lansat catre seful statului si spune ca liderul USR PLUS „este pe aceeasi lungime de unda cu Marcel Ciolacu”. Deputatul este de parere ca Dacian Ciolos „are obiceiul de a se catara pe subiecte…

- Liderul PSD Iasi, Maricel Popa, ameninta ca va depune plangere penala impotriva premierului Citu, in cazul in care banii nu vor fi alocati transparent la rectificarea bugetara si vor fi utilizati pentru batalia din interiorul PNL.

- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, sustine ca va face o plangere penala impotriva premierului Florin Citu in cazul in care la rectificarea bugetara banii nu vor fi alocati in mod ''echidistant si transparent'', ci "doar pentru obtinerea unor avantaje la Congresul PNL". Social-democratul…