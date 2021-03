Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul AUR de Cluj, Ilie Coleșa, a dat in vileag ipocrizia celor de la USR, care in discursuri promoveaza una, iar cand iau decizii sau trebuie sa puna in practica anumite lucruri, fac... alta! El... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- E din nou protest la Primaria Capitalei. Angajații de la Parcuri și Gradini au ieșit și astazi in strada pentru a-și cere banii. La fel ca in zilele precedente, aceștia acuza ca nu și-au primit lefurile și spun ca actualul primar vrea sa reorganizeze compania și ca o buna parte din ei vor ramane…

- Fostul prefect de Suceava, deputatul PSD Mirela Adomnicai, acuza actuala guvernare de lipsa eficienței in cheltuirea banului public. Totodata, parlamentara social-democrata susține ca premierul Florin Cițu se lauda ca taie sporurile din prefecturi, dar menține al doilea post de subprefect și, pe deasupra,…

- Deputatul PSD Mirela Adomnicai a criticat, vineri, ''spiritul eficientei liberale'' prin care actualul premier taie sporuri pe care tot el le-a instituit in prefecturi, dar infiinteaza noi posturi cu impact bugetar mai mare, in organigramele acestor institutii. ''La…

- Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, a fost numit secretar general adjunct al Guvernului, printr-o decizie a premierului Florin Cițu. Prefectul judetului Cluj, Mircea Abrudean, a fost numit, miercuri, secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat. Tot in functia de secretar…

- Deputatul PSD de Neamț, Ciprian Șerban, acuza guvernul liberal de indatorarea Romaniei sub pretextul pandemiei de Covid-19 „Un an intreg, sub pretextul greutaților aduse de pandemie, guvernul liberal, condus de Ludovic Orban, a furat cat pentru 30 de ani! A indatorat Romania cu peste 30 de…

- Demnitarii noștri dovedesc o excepționala creativitate cand vine vorba de a distruge tot ce au construit predecesorii. Așa am și ajuns cu toții in sapa de lemn. De exemplu, de indata ce a ocupat fotoliul de primar al Bucureștiului, Nicușor Dan a purces la a face planuri detaliate, legate nu de ce are…

- Fostul secretar general al Guvernului Sandu, Andrei Spinu, va deține funcția de secretar general al instituției prezidențiale. Iar in funcția de secretar general adjunct ramine Cristina Botnariuc, numita in 2019. Potrivit informațiilor aparute pe site-ul Președinției, din Aparatul președintelui vor…