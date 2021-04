Proiectul de lege privind monitorizarea agresorilor prin brațari electronice purtate la glezna va intra saptamana viitoare in dezbaterea Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, care este for decizional asupra documentului. Proiectul, inițiat de liberali, prevede obligația pentru cei urmariți pentru fapte de agresiune de a pastra o distanța prestabilita fața de victime. Deputatul PNL, Ioan Cupșa, a precizat ca in comisie se vor dezbate și amendamente care vizeaza ca ordinul de protecție sa devina operațional din 2022, iar masurile preventive și executarea pedepselor sa fie aplicate din 2025. „Extinderea…