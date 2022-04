Stiri pe aceeasi tema

- In lumina zilelor sfinte, cand Biserica Romano-Catolica serbeaza Invierea Domnului, iar comunitatea se imbraca in veșmantul stralucitor al bucuriei și al speranței divine, adresez tuturor credincioșilor romano-catolici urarea: Cristos a Inviat! Dumnezeu sa ne daruiasca tuturor pace in inimi și…

- Oare cate reverente trebuie sa fac in fata lumii si lumea sa faca in fata mea ca sa pot intelege mai bine timpul in care imi e dat sa traiesc? * Intorc adevaratul pe fata si pe dos, incercand sa aflu ce se ascunde in spatele lui. Dandu-i un bobarnac, il fac sa se roteasca pe o muchie de cutit, facand…

- Suntem in duminica numita a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, a cincea din Postul cel Mare al Paștelui și ultima din cuprinsul celor patruzeci de zile care se termina in vinerea dinaintea sambetei Sfantului Lazar. Ne straduim a ramane pironiți și pecetluiți intru bucuria inmiresmata a iubirii lui Dumnezeu,…

- Ne aflam in inima Postului Mare. E un timp de convertire, de purificare sufleteasca. Cuvantul lui Dumnezeu din Liturghia duminicii ce urmeaza este o cateheza asupra sacramentului marturisirii. La Evanghelie vom auzi cele mai frumoase si mai miscatoare cuvinte care au iesit de pe buzele Mantuitorului:…

- Suntem chemați a trai zilele acestea, le injumatațirea Postului Mare, exercițiul intalnirii cu poate cel mai mare dar pe care-l puteam primi ca oameni: credința in vederea Intruparii Mantuitorului Hristos in mijlocul nostru. De Buna Vestire, in pantecele Fecioarei se așaza Dumnezeu. Avem aceasta nadejde…

- Intr-o fireasca succesiune duhovniceasca cu fagaduința incredințata de conținutul celei dintai duminici a Postului celui Mare, Biserica ne statornicește astazi trecerea catre bucuria pascala prin evocarea Teologului Luminii celei necreate. A Sfantului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului. A…

- Evenimentul schimbarii la fața a lui Isus se realizeaza „dupa șase zile”, adica in ziua a șaptea. Lucrul acesta l-am intalnit in geneza, cand Dumnezeu creeaza lumea in 6 zile și apoi se odihnește și spune ca toate au fost bune. Așadar, Schimbarea la fața reprezinta ziua a șaptea, implinirea creației.…