- In primele trei zile ale acestei saptamani, polițiști de la Serviciul de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, impreuna cu specialiști silvici din cadrul Garzii Forestiere Timișoara au desfașurat acțiuni comune pe linia prevenirii și combaterii ilegalitaților in domeniul…

- Antifrauda a declansat o actiune ampla de controale in toata tara la importatorii si distribuitorii de legume si fructe, a declarat pentru Profit.ro presedintele ANAF, Lucian Heius. Operatiunea se deruleaza in toata tara, la importatori si distribuitori de legume si fructe”, a precizat…

- Inspectorii Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) au dat amenzi de peste 1,9 milioane de lei in urma unor controale facute in toata tara, fiind confiscate peste 1,6 tone de produse alimentare, in special carne si produse din carne. Citește și:Anunț infiorator…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, marti, ca 41 de firme din domeniul constructiilor au fost amendate, in primele trei luni ale anului, cu 282.000 de lei pentru diferite incalcari ale legislatiei. ”In primele trei luni ale anului, politistii locali au facut 85 de controale pe santierele…

- ITM Alba: Șase persoane gasite la munca fara forme legale și amenzi de peste 130.000 de lei dupa controale la firme din județ Inspectorii de munca din Alba au dat, intr-o saptamana, amenzi de peste 130.000 de lei și au gasit șase persoane aflate in activitate fara a a vea forme legale de angajare. In…

- Comisarii ANPC au aplicat in ultima saptamana amenzi de peste 1,5 milioane de lei in urma verificarilor facute in 103 mari magazine din țara. Produse expirate, fructe și legume cu urme de mucegai, vitrine frigorifice murdare

- Inspectorii de la ISU Buzau au demarat o ampla operațiune de verificare a stațiilor PECO din județ, descoperind deja o serie de nereguli. Avand in vedere situațiile inregistrate in seara zilei de miercuri, 9 martie, in mai multe stații de alimentare cu carburanți, precum și imaginile propagate in spațiul…

- ANPC a controlat peste 70 de stații de carburant in tara, fiind aplicate amenzi de 370.000 de lei, dintre care cea mai mare de 100.000 de lei a fost aplicata chiar la sediul central a unui furnizor de carburanți, care are 215 stații de carburant, a declarat joi, Dan Carbunaru.